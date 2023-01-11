新規感染910人、前日比2.4倍（10日）

シンガポール新規感染910人、前日比2.4倍（10日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス食品・飲料社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事新規感染385人、５日連続減少（９日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染916人、前日から40％減少（５日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染542人、前日から35％減少（１日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染835人、前日から19％減少（31日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1052人、前日から16％減少（17日）シンガポール社会保健医療社会一般