新規感染380人、３日連続で500人下回る

マレーシア新規感染380人、３日連続で500人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事新規感染16人、マレーシア人は４人マレーシア社会統計保健医療社会一般感染ゼロ28日で根絶宣言、11日は31人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染７人、制限令後初の１桁マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染50人、入管収容所で34人マレーシア社会統計保健医療社会一般新型コロナ感染２千人突破、新規は過去最大マレーシア社会統計保健医療社会一般