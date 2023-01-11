22年就業者数、22年ぶり最大の81.6万人増

韓国22年就業者数、22年ぶり最大の81.6万人増経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率福建省のＧＤＰ成長率目標、23年は６％前後中国-福建経済マクロ経済統計政策・法律・規制天津市、23年成長率目標「４％前後」中国-天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制22年就業者数、22年ぶり最大の81.6万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務11月失業率、前月から横ばいの3.6％マレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務22年11月の失業率1.9％、４年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事７月の失業者数、コロナで21年ぶり高水準韓国経済マクロ経済統計雇用・労務７月失業率3.9％、前年同月比0.2Ｐ悪化韓国経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率3.5％、前年同月比0.3Ｐ悪化韓国経済マクロ経済統計雇用・労務11月就業者43万人増、失業率は3.1％韓国経済マクロ経済統計保健医療その他製造農林・水産金融一般保険卸売り雇用・労務小売り５月の就業者26万人増、失業率3.0％韓国経済統計その他製造金融一般保険その他サービススポーツ文化・宗教雇用・労務