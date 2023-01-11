日韓でビザ発給停止、日系企業に不安広がる

中国-全国日韓でビザ発給停止、日系企業に不安広がる社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国韓国日本保健医療空運外食・飲食外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事中国、日韓でビザ停止＝水際強化に対抗措置か中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW留学生査証の再開を示唆、中国中国-全国社会社会一般教育中国、南シナ海の仲裁決定拒否フィリピン政治政治一般軍事外交中国がスリランカ支援強調、「役割発揮する」スリランカ政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制ＡＳＥＡＮを「終始優先」、周辺外交で＝中国全国政治政治一般