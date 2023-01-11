中国が対抗措置、 韓国でビザ発給停止

韓国中国が対抗措置、 韓国でビザ発給停止政治NEW国・地域韓国業種政治関連タグ中国韓国観光政治一般外交関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事変異株対策の入国禁止措置、条件付きで解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国禁止措置、外交官など対象外にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制日本人のビザ免除措置も停止、入国困難にベトナム社会観光社会一般政策・法律・規制災害在韓米国大使館、新型コロナでビザ発給停止韓国政治外交日本人のビザ免除を一部停止 観光目的など、水際対策強化中国-全国社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制