本土入境時の陰性証明、３歳未満も必須

香港本土入境時の陰性証明、３歳未満も必須社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事自費ＰＣＲ検査、安さか早さ選べるように香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制珠海イミグレ、24時間の陰性証明必須に中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制市外から北京への通勤者、14日内の証明必須中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制感染地域からのマハ州入境、陰性証明必要にインド社会陸運空運社会一般政策・法律・規制カンボジア入国、陰性証明はＰＣＲが必須カンボジア医薬保健医療