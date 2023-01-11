オミクロン株の全系統が国内に、保健省

インドオミクロン株の全系統が国内に、保健省社会NEW国・地域インド業種社会関連タグインド保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事インドのコロナ感染、６割超は派生型ＸＢＢインド社会保健医療社会一般空路入国者の２％にコロナ検査、24日からインド医薬保健医療空運政治一般政策・法律・規制保健省、ＸＢＢやＢＮ１などの変異株を警戒タイ社会保健医療社会一般オミクロン派生型、新たに41人が域内感染台湾社会保健医療社会一般派生株「ＢＡ・４」の感染確認、国内初インド社会保健医療社会一般