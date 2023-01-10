外国人労働者雇用規制を緩和

マレーシア外国人労働者雇用規制を緩和最短３日で認可、人手不足に対応PICK UP経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事外国人労働者問題、混乱続く 競争力低下や近隣国への移転懸念マレーシア経済マクロ経済文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制外交人手不足に拍車かかる恐れ インドネシア、労働者の派遣中止マレーシア経済マクロ経済雇用・労務外国人労働者60万人受け入れを＝製造業連盟マレーシア経済マクロ経済貿易その他製造雇用・労務政策・法律・規制外国人の採用凍結解除を検討、特定業種でマレーシア経済食品・飲料その他製造農林・水産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制外国人の新規雇用の再開容認を＝経営者連盟マレーシア経済マクロ経済農林・水産社会一般雇用・労務政策・法律・規制