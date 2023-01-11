本土客も接種可能に、オミクロンワクチン

香港本土客も接種可能に、オミクロンワクチン社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事オミクロンワクチン、３回目で接種も検討香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制オミクロン株ワクチン、接種予約始まる香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制オミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制３回目接種、来年１月から全市民に拡大へ香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチン追加接種、５日から予約開始香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制