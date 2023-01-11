中国旅行者増に期待膨らむ、観光業界

ベトナム中国旅行者増に期待膨らむ、観光業界観光NEW国・地域ベトナム業種観光関連タグベトナム観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事労働者への接種、８月に完了 副首相方針、全国の工業団地でベトナム医薬保健医療医薬品その他製造社会一般政策・法律・規制年末の団体旅行に期待、再流行不安もベトナム観光保健医療観光政策・法律・規制可塑剤入りシロップなど1400本回収ベトナム食品貿易食品・飲料卸売り小売り自薦の当選者４人は実業家、国会選挙でベトナム政治保健医療設備投資その他サービス不動産建設・プラント政治一般選挙ベトナム広告産業リポート、外資系代理店が市場独占ベトナムその他サービスメディア社会一般文化・宗教