中国人旅行者、今年は最多に返り咲く見通し

タイ中国人旅行者、今年は最多に返り咲く見通し観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ保健医療医薬品空運観光統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事私立病院協会、中国人旅行者急増も懸念なしタイ観光統計保健医療医薬品空運観光政策・法律・規制年末年始の海外旅行者、過去３年で最多もタイ観光統計保健医療空運観光政策・法律・規制タイ観光庁、２年ぶりに福岡事務所再開タイ観光空運観光中国人の格安ツアー、規制で比・越へシフトタイ観光統計観光年末年始の外国人旅行者、前年比５％増予測タイ観光観光