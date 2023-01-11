会社破綻処理、全案件を民間管財人が担当へ

シンガポール会社破綻処理、全案件を民間管財人が担当へ経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック清掃事業認可制度の改定法案、国会提出シンガポールサービスその他サービス雇用・労務政策・法律・規制NEW会社破綻処理、全案件を民間管財人が担当へシンガポール経済政策・法律・規制NEW【労働法最前線】直近の労働法領域の動向中国-全国経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制23年度国家予算案、２月24日に再提出マレーシア政治マクロ経済政治一般財政ＳＩＭカード登録1120万件超、新法施行でフィリピンＩＴＩＴ一般通信政策・法律・規制半導体企業への税額控除、最大８％で決議韓国ＩＴ電子・コンピューター通信政策・法律・規制関連記事職場の安全対策、30社以上が外部監査で検証シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制企業幹部の職場安全規範、10月にも公布シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制債権回収業が活況、企業破綻の増加でシンガポール商業マクロ経済統計卸売りその他サービス小売り会社法改正案が可決、再建型破綻処理を導入シンガポール経済マクロ経済政策・法律・規制破産申請数、前月から増も前年比12％減シンガポール経済統計政策・法律・規制