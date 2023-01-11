中国との国境検問所、ミャンマー側は閉鎖

ミャンマー中国との国境検問所、ミャンマー側は閉鎖経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグミャンマー保健医療貿易政策・法律・規制政治一般事件関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事ムセのマンウェイン検問所、春節明け再開かミャンマー経済マクロ経済貿易貿易業者ら、マンウェイン検問所の再開望むミャンマー経済マクロ経済貿易中国国境のコメ輸出、水際封鎖前の６分の１ミャンマー農水貿易食品・飲料農林・水産20年度の水産品輸出額、8.6％減の7.8億ドルミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産ムセの中国国境ゲート、５日から24時間開放ミャンマー運輸陸運