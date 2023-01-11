河南省の春運旅客、3.8倍の8800万人

中国-河南河南省の春運旅客、3.8倍の8800万人運輸NEW国・地域中国-河南業種運輸関連タグ中国陸運海運空運統計政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般北京の「春運」旅客輸送、４割減予測中国-北京運輸統計陸運空運社会一般春節の旅客輸送量、２％増の4.1億人中国-全国運輸統計倉庫陸運海運空運観光イベント文化・宗教