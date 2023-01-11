中国からの入境、１週目の陽性率は19％

台湾中国からの入境、１週目の陽性率は19％社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療観光統計政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事〔のぞき見〕中国からの入境、陽性率27.8％台湾社会保健医療社会一般中国からの渡航者にコロナ検査、元日開始台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制「小三通」、離島市民から段階的再開へ台湾社会マクロ経済海運社会一般政策・法律・規制香港・マカオ籍の団体旅行、７日から再開台湾観光観光政策・法律・規制居留証持たない外国籍配偶者、入境申請可に台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制