米ファイザー製コロナ薬、供給開始へ準備

中国-全国米ファイザー製コロナ薬、供給開始へ準備医薬NEW国・地域中国-全国業種医薬関連タグ中国米国保健医療医薬品保険政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事コロナ後発薬中国で供給も、米ファイザーと交渉中国-全国医薬保健医療医薬品華海薬業、「パキロビッド」を生産中国-全国医薬保健医療医薬品ファイザーコロナ飲み薬、セルトリオン生産韓国医薬保健医療医薬品米製飲み薬輸入緊急承認、中国＝新型コロナで中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ファイザーのコロナ飲み薬、緊急使用で承認シンガポール医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制