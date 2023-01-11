春節４日間の中国人旅行者10万人、公社予測

タイ春節４日間の中国人旅行者10万人、公社予測観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事首都空港で混雑続く、手荷物受取に１時間半タイ運輸空運海南省、免税品購入後の別送容認中国-海南商業食品・飲料その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り首都空港の手荷物搬送施設、事業者を選定タイ運輸空運首都空港の手荷物搬送施設、入札仕切り直しタイ運輸空運国際線の手荷物受け取り、10分に短縮マレーシアその他サービス空運