本土客、本格回復は春節後

香港本土客、本格回復は春節後申請殺到も手続きに７日以上観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港保健医療医薬品小売り観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事ホテル業界、人手不足の解消が課題香港観光観光雇用・労務隔離廃止も入境旅客戻らず ホテル苦境、制限全廃求める香港観光統計保健医療観光政策・法律・規制検疫ホテルから撤退続々、入境者伸び悩みで香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制政府、接種センターで観光人材２千人雇用香港経済保健医療観光雇用・労務政策・法律・規制地元ツアー、３月にも再開へ 観光局、業界活性化へ予算拡大香港観光統計保健医療観光政策・法律・規制小売り外食・飲食