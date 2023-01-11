９日のコロナ感染７人、首相が警戒呼びかけ

カンボジア９日のコロナ感染７人、首相が警戒呼びかけ医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療医薬品統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事新型コロナ、24日は23人の感染確認カンボジア医薬保健医療新型コロナ、17日は18人の感染確認カンボジア医薬保健医療13日の感染は16人、派生型確認で首相が警鐘カンボジア医薬保健医療４日の新型コロナ感染者２人、６日連続確認カンボジア医薬統計保健医療医薬品新型コロナ感染拡大、５日連続で陽性者確認カンボジア医薬統計保健医療