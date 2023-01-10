新規感染385人、５日連続減少（９日）

シンガポール新規感染385人、５日連続減少（９日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW複数の地方が感染ピーク越え 第２波懸念も「大規模にならず」中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運社会一般NEW上海、ＰＣＲ検査用２次元コードを運用停止中国-上海社会ＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般NEW外出の増加が鮮明化、消費が本格回復へ中国-全国経済マクロ経済統計その他サービス陸運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW健診需要が急拡大、コロナ後遺症の増加で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEWコロナ薬の工場公開、感染拡大に備え供給確保中国-全国医薬保健医療医薬品陸運社会一般NEW関連記事新規感染546人、４日連続減少（８日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染684人、３日連続減少（７日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染708人、６日連続で減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染846人、５日連続で減少（４日）シンガポール社会保健医療社会一般