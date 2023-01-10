中国入国隔離撤廃、実態過少報告に募る懸念

日本中国入国隔離撤廃、実態過少報告に募る懸念社会国・地域日本業種社会関連タグ中国日本保健医療小売り観光政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事旅行や百貨店“特需”期待、中国人入国はまだ日本観光食品・飲料空運観光小売り［徒然サイゴン］東京出張の折、浅草・雷門近く……ベトナム社会社会一般留学受け入れの大学は落胆、観光地に冷や水日本社会空運観光教育【第７位】ＭＯＰにマツキヨ、日系サービス続々台湾サービスその他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食【巨大化する消費地】有名ブランド誘致で先行：パビリオン、２年内に拡張完了マレーシア商業卸売りその他サービス小売り