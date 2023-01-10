中国からの渡航、制限厳格化せず＝保健相

シンガポール中国からの渡航、制限厳格化せず＝保健相社会国・地域シンガポール業種社会関連タグ中国シンガポール保健医療空運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事ファイザー２価ワクチン接種開始、12日からシンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制今年のコロナ死者878人、過去２年の累計突破シンガポール医薬統計保健医療２つのオミクロン派生型、渡航者４人が感染シンガポール社会保健医療社会一般ＸＢＢ感染の波、早めに終了も＝保健相シンガポール社会保健医療社会一般集団免疫困難、国民など６割感染も＝保健相シンガポール社会統計保健医療社会一般