ワクチン接種の税率は５％、上訴機関が確認

インドワクチン接種の税率は５％、上訴機関が確認医薬国・地域インド業種医薬関連タグインド保健医療政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事バーラトの経鼻ワクチン、３回目接種も承認インド医薬保健医療医薬品バイオ政策・法律・規制入国者の事前ＰＣＲ検査、ワクチン証明で免除ミャンマー運輸保健医療医薬品海運観光モデルナ製ワクチン、接種の予約不要にシンガポール社会保健医療医薬品社会一般55～59歳のワクチン接種、予約殺到で中断韓国医薬医薬品ファイザーワクチン、接種年齢引き下げ検討韓国医薬保健医療医薬品社会一般