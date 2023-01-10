新たに１万1641人感染、前日から2472人減少

香港新たに１万1641人感染、前日から2472人減少安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事新たに１万8422人感染、前日から1999人増香港社会統計保健医療社会一般新たに１万6423人感染、前日から237人増香港社会統計保健医療社会一般週末３日で12人感染、域内ゼロ＝計１万2323人香港社会統計保健医療社会一般新たに１人感染、域内ゼロ＝累計１万2113人香港社会統計保健医療社会一般新たに３人がコロナ感染、域内感染はゼロ香港社会保健医療社会一般