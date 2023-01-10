安心出行、システム運用を停止

香港安心出行、システム運用を停止社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事入境後３日間の行動制限廃止 記録不要に、ワクチンパスは継続香港社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制ワクチンパス、厳格化に合わせ新機能を追加香港社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制赤・黄の識別コード、翌日までにエラー１件香港社会ＩＴ一般保健医療社会一般政策・法律・規制〔トラム〕香港電訊、高齢者向けに安心出行レクチャー香港社会ＩＴ一般通信保健医療社会一般政策・法律・規制感染リスク通知アプリ、利用者37万人超える香港社会ＩＴ一般保健医療社会一般政策・法律・規制