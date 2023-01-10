マカオ、８日の旅客４万人＝入境規制緩和で

マカオマカオ、８日の旅客４万人＝入境規制緩和で観光国・地域マカオ業種観光関連タグ香港マカオ保健医療観光統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事マカオ―香港の交通機関、規制緩和で再開マカオ運輸保健医療陸運海運観光政策・法律・規制香港・マカオ間バス、８日に運行再開香港運輸保健医療陸運香港・マカオ間、公共交通機関が完全に停止香港運輸陸運海運空運大橋経由の香港―マカオ間バス、一部運休香港運輸保健医療陸運社会一般「大橋」シャトルバス運行業者、３社候補に香港運輸インフラ電力・ガス・水道設備投資倉庫陸運政策・法律・規制