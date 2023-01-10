マカオから入国も陰性証明、日本が水際強化

マカオマカオから入国も陰性証明、日本が水際強化社会国・地域マカオ業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事香港・マカオ旅客、７日から陰性証明義務化韓国社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光６月に水際対策を微調整、ＰＣＲ追加など香港社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制入国前の陰性証明、迅速抗原検査も可能にフィリピン社会社会一般政策・法律・規制豪、海外の混合接種も完了扱い きょうから豪人の渡航自由にオーストラリア社会保健医療社会一般政策・法律・規制