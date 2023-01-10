北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落

中国-北京北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落建設国・地域中国-北京業種建設関連タグ中国自動車保健医療不動産小売り外食・飲食政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事北京の小売店舗賃料、３Ｑは1.3％下落中国-北京建設食品・飲料不動産建設・プラント小売り北京の小売店舗賃料、２Ｑは前期比１％下落中国-北京建設不動産建設・プラント観光小売り商業施設の賃料上昇、本土客戻り売上増で香港建設卸売り不動産観光小売り第２都市のオフィス賃料、１Ｑは２％増インドネシア建設統計不動産建設・プラントバンコクのオフィス賃料、Ｑ４に1.3％上昇タイ建設統計不動産社会一般政治一般