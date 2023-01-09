新規のコロナ感染者数、977人（１月１～７日）

タイ新規のコロナ感染者数、977人（１月１～７日）安全情報社会国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事新規のコロナ感染者数、2111人（12月25～31日）タイ社会保健医療医薬品社会一般新規のコロナ感染者数、2900人（18～24日）タイ社会保健医療医薬品社会一般新規のコロナ感染者数、3419人（11～17日）タイ社会保健医療社会一般新規感染708人、６日連続で減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規のコロナ感染者数、3961人（４～10日）タイ社会保健医療医薬品社会一般