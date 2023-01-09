中国人旅行者受け入れに苦慮

タイ中国人旅行者受け入れに苦慮政府、ワクチン義務化で二転三転観光国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動きビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制日韓が中国のビザ停止に反発、水際対策で摩擦韓国社会社会一般中国が日韓に追加対抗措置、乗り継ぎビザも停止韓国社会社会一般中国のビザ発給停止、韓国企業への影響懸念韓国経済マクロ経済外交中国人旅行者受け入れに苦慮 政府、ワクチン義務化で二転三転タイ観光観光「中国人観光客を歓迎」サンディアガ観光相インドネシア社会観光社会一般アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（11日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ薬「ラゲブリオ」、1500元で発売か中国-全国医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制旧暦大みそかの食事会、既に予約が困難に中国-全国サービス社会一般外食・飲食ビザ発給停止の動揺広がる 出張不可に失望感、業務に影響も中国-全国経済社会一般政策・法律・規制新たに9279人感染、前日から100人減少香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万5245人台湾社会保健医療社会一般関連記事入国手続き、大幅に簡素化 「タイランドパス」一部に混乱もタイ観光観光観光再開、日本人も受け入れ 46カ国・地域対象に入国隔離免除タイ観光観光政策・法律・規制観光再開に「時期尚早」の声 慎重なバンコク、政府と温度差タイ観光保健医療観光政策・法律・規制在留邦人の再入国に高い壁 プーケット利用、手続きに難点タイ経済マクロ経済旅行者受け入れ、正式決定 観光立国の再建に向け始動（上）タイ観光マクロ経済観光政策・法律・規制