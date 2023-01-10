私立病院協会、中国人旅行者急増も懸念なし

タイ私立病院協会、中国人旅行者急増も懸念なし観光国・地域タイ業種観光関連タグタイ保健医療医薬品空運観光統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事観光庁、ＬＧＢＴＱ向けプロモーション強化タイ観光観光文化・宗教政策・法律・規制保健省、警戒レベル引き下げ ４カ月ぶり、医療機関には懸念もタイ社会マクロ経済保健医療医薬品観光社会一般モデルナ製のワクチン、11月１日に到着へタイ社会貿易保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制中国人の格安ツアー、規制で比・越へシフトタイ観光統計観光年内に100万人突破、外国人患者数タイ経済保健医療その他サービス政策・法律・規制