22年の工業原材料輸入、55％増の57.6億ドル

ミャンマー22年の工業原材料輸入、55％増の57.6億ドル製造国・地域ミャンマー業種製造関連タグミャンマーその他製造マクロ経済統計貿易貿易統計ＧＭの中国販売、22年は２割減に中国-全国車両貿易統計自動車蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計上海汽の22年販売３％減、４年連続マイナス中国-上海車両貿易統計自動車往来正常化で対外宣伝を強化 香港政府、経済巻き返しの年へ香港経済マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制22年の工業原材料輸入、55％増の57.6億ドルミャンマー製造マクロ経済貿易統計その他製造23年経済成長、４％台に減速か 民間機関、輸出鈍化や内需縮小懸念マレーシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般関連記事資産管理会社設立の準備委員会発足＝国営紙ミャンマー経済金融一般政治一般政策・法律・規制貿易赤字が18億ドルに拡大、７月初めまでミャンマー経済マクロ経済貿易統計保健医療航空機関連の輸入増、４～10月は前年の10倍ミャンマー運輸貿易倉庫空運ＡＳＥＡＮ観光フォーラム、22日からミャンマー観光観光娯楽24日為替：1ドル＝55.120ペソ（↓）フィリピン金融金融一般証券