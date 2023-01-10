北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流

中国-北京北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流運輸国・地域中国-北京業種運輸関連タグ中国陸運空運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般上海市の春運、高速道路交通量は５％増予測中国-上海運輸統計陸運観光社会一般文化・宗教「春運」旅客数は8.7億人、前年比４割減中国-全国運輸統計陸運海運空運