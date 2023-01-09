タイ経済、好材料と不安が同居

タイタイ経済、好材料と不安が同居中国人観光客の増加に不確実性経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事中銀、８月と11月に利上げか 車や住宅の販売に逆風の可能性タイ金融自動車金融一般不動産政策・法律・規制６年ぶりのバーツ高水準続く 中銀が監視、観光業界は客足懸念タイ経済マクロ経済貿易統計金融一般観光政策・法律・規制バーツ高進行、中銀が警戒感 年初から３％上昇で輸出減速懸念タイ経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産金融一般7月のインフレ率、前月から大幅低下タイ経済マクロ経済統計通信食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス金融一般倉庫陸運中銀、政策金利0.25ポイント引き上げタイ金融金融一般政策・法律・規制