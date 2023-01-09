電動車登録、22年は9.1万台

タイ電動車登録、22年は9.1万台ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ日本自動車統計環境自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガスNEW一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車NEW12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車NEW電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境NEW12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計NEW関連記事ＭＧがＥＶ累計納車7000台、けん引役を強調タイ車両自動車テスラがＥＶ市場に参戦 トヨタは新車投入、現代自も視野タイ車両自動車ＥＶシフト、日中が主導権争い モーターエキスポ開幕、12日までタイ車両自動車イベントトヨタ、ＦＣＶ訴求に本腰 東部に初の水素ステーション開所タイ車両自動車電力・ガス・水道環境トヨタが物品税局と覚書、ＥＶを値下げへタイ車両自動車