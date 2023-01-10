空港の感染対策強化、規制は従来通りも

マレーシア空港の感染対策強化、規制は従来通りも安全情報PICK UP社会国・地域マレーシア業種社会関連タグ中国マレーシア保健医療空運その他サービス観光政策・法律・規制外交社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事５月の空港利用者数、前年同月比97％減マレーシア運輸統計保健医療空運観光社会一般政策・法律・規制４月の空港利用者数、前年同月比98.4％減マレーシア運輸統計保健医療空運政策・法律・規制空港での感染対策公表、マスク着用を義務化マレーシア運輸保健医療空運社会一般政策・法律・規制ＫＬ国際空港、一般タクシーの利用可能にマレーシア運輸倉庫陸運空運観光テイクオフ：小旅行のため向かった格…マレーシア経済マクロ経済統計