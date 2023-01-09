新規感染405人、再び500人下回る

マレーシア新規感染405人、再び500人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事新規感染2465人、３日連続で３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1924人、再び２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1572人、再び２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染3083人、４日ぶり３千人超えマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染4503人、２日連続で４千人超マレーシア社会統計保健医療社会一般