ＮＺへの中国人旅行客数、回復は１年先か

ニュージーランドＮＺへの中国人旅行客数、回復は１年先か観光国・地域ニュージーランド業種観光関連タグ中国ニュージーランド観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事ＮＺでの旅行客宿泊日数、過去最高にニュージーランド観光統計観光ＮＺ南島の観光収入、1.5億＄増加予測ニュージーランド観光統計倉庫空運観光昨年の外国人旅行者数、過去最高の640万人オーストラリア観光マクロ経済統計観光娯楽ＮＺ被災地への夏季日本人観光客、６千人に増加ニュージーランド運輸決算倉庫空運観光娯楽航空２社、パース～クライストチャーチに直行便ニュージーランド運輸倉庫観光