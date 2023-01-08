23年の日系昇給率4.9％予測

中国-全国23年の日系昇給率4.9％予測ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本マクロ経済統計雇用・労務ＣＰＩ蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計23年の日系昇給率4.9％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務22年ＣＰＩ2.95％上昇、09年以降で最大台湾経済マクロ経済統計河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制23年成長率2.3％、ＤＢＳ予想据え置き台湾経済マクロ経済統計22年のＣＰＩ６％上昇、23年は２～３％予測タイ経済マクロ経済統計食品・飲料関連記事22年の日系昇給率5.1％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務日系の昇給率、19年は7.9％ ９割が人件費上昇「感じる」ミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系昇給率2.7％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務20年昇給率予測見通し3.3％ 伸び鈍化、景気悪化影響か香港経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系予想昇給率4.5％ ＮＮＡ調査、19年実績から低下マレーシア経済統計電機雇用・労務