22年の電動車販売は100万台

インド22年の電動車販売は100万台前年比３倍、二輪が急拡大車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品統計設備投資自動車統計トヨタの22年新車販売194万台、10年ぶり減中国-全国車両統計自動車NEW広州の自動車生産310万台超、４年連続首位中国-広東車両統計自動車NEW海馬汽車の22年販売、17％減の2.4万台中国-海南車両統計自動車NEW吉利汽車の22年販売、８％増の143万台中国-浙江車両統計自動車NEW一汽集団の22年販売、320万台で目標未達中国-吉林車両統計決算自動車NEW長安汽車の22年販売、５年最多の234.6万台中国-重慶車両統計自動車NEW関連記事ＴＶＳ、電動二輪強化へ 数年で５～６ブランドを立ち上げインド車両貿易統計二輪車電子・コンピューター精密機器機械環境車部品電動二輪の急成長続く 今後５年で二輪全体の４割にインド車両統計自動車二輪車電機環境政策・法律・規制車部品二輪ヒーロー初の電動投入 主要３都市から順次全国拡大へインド車両統計自動車二輪車電動車ホップが生産を増強 ニムラナに生産基地、年産50万台インド車両自動車二輪車電機設備投資建設・プラントアザーの発火事故、原因はバッテリーに水インド車両二輪車電機環境事件