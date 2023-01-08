11月失業率4.2％、17年半ぶり低水準

フィリピン11月失業率4.2％、17年半ぶり低水準PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計広汽集団の22年新車販売、目標届かず中国-広東車両統計自動車NEW吉利系ＥＶ「極ケ」、23年販売目標は２倍に中国-浙江車両統計自動車NEW日産の新車販売、22年は22％減＝４年連続減中国-全国車両統計自動車NEW奇瑞の22年販売、過去最高の123万台中国-安徽車両統計決算自動車NEW宇通客車の22年新車販売、28％減の３万台中国-河南車両統計自動車NEWバスの安凱汽車、22年販売は20％減中国-安徽車両統計自動車NEW失業率11月失業率4.2％、17年半ぶり低水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務NEW４Ｑ失業率2.32％、５四半期ぶり悪化ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務12月の失業率、8.3％に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務製造現場の平均年齢、10年で3.8歳上昇韓国経済統計雇用・労務11月失業率3.61％、３カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務外国人労働者84万人、前年比1.4％減韓国経済統計社会一般関連記事12月の失業率6.6％、わずかに悪化フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務就業者数47万人増、７カ月ぶりの水準韓国経済マクロ経済統計電機その他製造農林・水産金融一般卸売りその他サービス倉庫教育雇用・労務小売り就業者数33.1万人増、４カ月連続で増加韓国経済統計通信その他製造農林・水産電力・ガス・水道金融一般卸売りその他サービス倉庫雇用・労務小売り就業者数30.3万人増、２カ月連続で大幅増韓国経済統計通信その他製造農林・水産石油・石炭・ガス金融一般卸売り建設・プラント倉庫観光雇用・労務小売り就業者数31万人増加、雇用回復の兆し韓国経済通信その他製造農林・水産電力・ガス・水道金融一般卸売り建設・プラント倉庫観光雇用・労務小売り