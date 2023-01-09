中国人200人を乗せた便、９日にタイ到着

タイ中国人200人を乗せた便、９日にタイ到着PICK UP観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ保健医療空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事20年の外国人旅行者、最大3000万人減少もタイ観光統計観光政府、中国人・インド人旅行者のビザ免除へタイ観光観光政策・法律・規制外国人観光客・収入、目標引き下げ見通しタイ観光マクロ経済統計観光社会一般事件政治一般旧正月の中国人観光客、10万人の見込みタイ観光統計空運観光イベント文化・宗教MAS中国便拡大、成都・昆明・武漢へマレーシア運輸マクロ経済空運