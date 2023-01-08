新規感染571人、３週間連続で千人下回る

マレーシア新規感染571人、３週間連続で千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事ス州、シノバックでの追加接種を全て予約制にマレーシア社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ス州、独自のワクチン接種プログラム開始へマレーシア社会保健医療その他製造建設・プラント社会一般政策・法律・規制ス州、ワクチン供給巡り連邦政府と食い違いマレーシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制接種費用の企業負担に不満も ス州独自の集団接種プログラムマレーシア経済マクロ経済保健医療社会一般小売り民間企業向け集団接種推進か ス州、業界団体通じ参加打診マレーシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制