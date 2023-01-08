７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続

ミャンマー７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般６日の感染者17人、13日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者85人、死者１人確認ミャンマー社会社会一般事件