豪小売、中国感染拡大で調達先多様化必要に

オーストラリア豪小売、中国感染拡大で調達先多様化必要に商業国・地域オーストラリア業種商業関連タグ中国タイベトナムインドネシアオーストラリアインドバングラデシュ保健医療小売り貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（９日）アジア社会統計保健医療社会一般北京の小売店舗賃料、22年４Ｑは３％下落中国-北京建設自動車保健医療不動産政策・法律・規制小売り外食・飲食人民元大幅高、入国者の隔離撤廃で6.7元台中国-全国金融金融一般上海の空港、１月利用客は前月比47％増へ中国-上海運輸統計空運社会一般広州空港、春運の旅客数は445万人と予測中国-広東運輸統計陸運空運社会一般北京の春運旅客、2500万人予測＝帰省が主流中国-北京運輸統計陸運空運社会一般関連記事ＮＺの４Ｑ小売り、前年比4.8％増で復調兆しニュージーランド商業統計食品・飲料小売りハードウエア大手２社、ＮＺで14店開設へニュージーランド商業卸売り建設・プラント小売り印IT大手、中小企業向け新事業を計画シンガポールＩＴＩＴ一般通信企業IT担当者、技術より管理を重視フィリピンＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務インドと貿易協定、マレーシア優位の貿易是正もマレーシア貿易外交