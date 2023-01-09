１～11月のサービス貿易、16％増の5.4兆元

中国-全国１～11月のサービス貿易、16％増の5.4兆元サービスNEW国・地域中国-全国業種サービス関連タグ中国保険ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス観光マクロ経済統計貿易貿易統計１～11月のサービス貿易、16％増の5.4兆元中国-全国サービスマクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター保険その他サービス観光NEW22年の輸出額4795億米ドル、過去最高を更新台湾経済マクロ経済貿易統計NEW豪のＬＮＧ輸出総額、928億＄と86％増加オーストラリア資源貿易統計石油・石炭・ガスNEWメルセデスが23年に新車10モデル、ＥＶも検討インド車両貿易統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEW安徽の１～11月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-安徽経済マクロ経済統計河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制関連記事１～９月のサービス貿易、18％増の4.5兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター保険その他サービス観光１～８月のサービス貿易、20％増の3.9兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター保険その他サービス観光１～11月のサービス貿易、15％増の4.7兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス１～10月のサービス貿易、13％増の4.2兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービス１～８月のサービス貿易、9.4％増の3.3兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般その他サービス観光