23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に

中国-全国23年の航空旅客、コロナ前の75％前後にPICK UP運輸NEW国・地域中国-全国業種運輸関連タグ中国空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事３大航空の１～９月、赤字合計267億元中国-全国運輸決算空運55都市が前月比値下がり、６月の新築商品住宅中国-全国建設統計不動産建設・プラント上海の13年コンビニ出店、全国唯一のマイナス中国-上海商業マクロ経済統計食品・飲料卸売りその他サービス小売りタイ航空、洪水で10月旅客数・貨物量減少タイ運輸統計決算倉庫空運社会一般景気回復で過去最高か、上期航空２社業績韓国運輸マクロ経済統計倉庫陸運海運空運