上海の春運旅客、22％増の2600万人予測

中国-上海上海の春運旅客、22％増の2600万人予測運輸NEW国・地域中国-上海業種運輸関連タグ中国陸運海運空運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事上海の「春運」旅客数、今年は21％増中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般上海市の春運、高速道路交通量は５％増予測中国-上海運輸統計陸運観光社会一般文化・宗教春節大移動、来年は30億人規模＝政府予測中国-全国運輸マクロ経済統計陸運海運空運観光社会一般イベント文化・宗教「春運」旅客、政府予想は29.8億人中国-全国運輸倉庫陸運海運空運春節の旅客輸送量、２％増の4.1億人中国-全国運輸統計倉庫陸運海運空運観光イベント文化・宗教