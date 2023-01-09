23年の食事宅配市場、最大6.5％縮小も

タイ23年の食事宅配市場、最大6.5％縮小もサービスNEW国・地域タイ業種サービス関連タグタイ陸運外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW23年の航空旅客、コロナ前の75％前後に中国-全国運輸統計空運NEW商業施設やスーパー、引き続きマスク必要中国-全国社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW春運に21億人が大移動、帰省や旅行本格化中国-全国運輸マクロ経済陸運海運空運観光社会一般NEW上海市が無料ＰＣＲ検査終了、延長せず中国-上海社会保健医療社会一般NEW上海の春運旅客、22％増の2600万人予測中国-上海運輸統計陸運海運空運社会一般NEW関連記事１～６月の食事宅配件数、19％増加見通しタイサービスＩＴ一般食品・飲料陸運外食・飲食20年の食事宅配、一番人気はフライドチキンタイサービス陸運外食・飲食取引競争委、食事宅配のガイドライン公布へタイサービス統計食品・飲料その他サービス陸運政策・法律・規制カシコン銀、食事の宅配サービスに参入タイサービス金融一般陸運外食・飲食食事の宅配、今年は14％拡大＝カシコン銀タイサービスＩＴ一般陸運外食・飲食