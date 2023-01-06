宅配各社、春節も休まず営業＝人手不足も

中国-全国宅配各社、春節も休まず営業＝人手不足も運輸NEW国・地域中国-全国業種運輸関連タグ中国倉庫陸運海運空運雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国のコロナ死者数、実態より過少＝ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療社会一般NEW自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW広州地下鉄、８日から検温を廃止中国-広東社会保健医療陸運社会一般NEW中国コロナ死者「１人」、適切な情報公開と主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事中国の無人機市場、24年に1600億元中国-全国運輸マクロ経済電機空運宅配各社、春節連休も休まず営業中国-全国運輸保健医療倉庫陸運菜鳥と宅配５社、長江デルタで翌日配送開始中国-浙江運輸その他サービス倉庫陸運宅配便の再利用ボックス、各社で導入相次ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般卸売りその他サービス倉庫陸運環境小売り宅配の配達員に関心を、初の「記念日」制定中国-全国運輸倉庫イベント雇用・労務